Isparta'da 28. dönem bedelli jandarma erler yemin ederek terhis oldu

Celp Dönemi'nde Isparta'ya gelen bedelli jandarma erler için yemin töreni düzenlendi.

Isparta İl Jandarma Komutanlığında 21 günlük askeri eğitimini tamamlayan 49 bedelli jandarma er, düzenlenen törenle yemin ederek terhis oldu.

Isparta İl Jandarma Komutanlığında eğitimlerini tamamlayan bedelli askerlik yükümlüsü 49 jandarma er için Milli Eğitim Çalışanları Spor Salonu'nda tören düzenlendi. Törene, Isparta İl Jandarma Komutan Vekili Albay Recep Cansu, Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Şanlıtürk, aileler ve eğitimlerini tamamlayan bedelli askerler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Türk bayrağının geçişi tüm katılımcılar tarafından ayakta selamlandı.

Törende jandarma üniformalarını giyen 49 bedelli jandarma er, Türk bayrağı ve silahın bulunduğu alana ellerini koyarak yemin etti. Yeminin ardından, birliğe ilk katılan bedelli jandarma er tarafından yaş kütüğüne dönem plaketi çakıldı.

Törende ayrıca, eğitim süresince en çok kitap okuyan, örnek çalışmalara imza atan başarılı askerlere Jandarma Komutan Vekili Albay Recep Cansu ve Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Şanlıtürk tarafından çeşitli hediyeler takdim edildi.

Törende bir konuşma yapan İl Jandarma Komutan Vekili Albay Recep Cansu, askerlere bundan sonraki hayatlarında başarılar dileyerek, "İçtiğiniz bu ant, vatan ve millet sevgisi, vazife, namus ve şeref namında olup, dürüstlüğün, mutlak itaatin simgesi ve aynı zamanda Jandarma Genel Komutanlığına mensup bir asker olduğunuzun kabul belgesidir. Ülkeye hizmet, sadece kışlalarla sınırlı değildir. Unutmayınız ki, ne iş yaptığınızın önemi yoktur. Mevcut görevinizi en iyi şekilde yapacağınıza, kanun ve nizamı, doğruluğu ve dürüstlüğü, hak ve adaleti daima rehber edineceğinizden, yemininize bir ömür boyu sadık kalacağınızdan hiç kimsenin şüphesi yoktur" dedi.

Mehmetçiklerin yetiştirilmesinde emeği geçen personeline teşekkür eden Albay Cansu, vatan için canını veren şehitleri de rahmetle andığını ifade etti.

Yemin töreni programı, Jandarma Marşı'nın ardından program geçit töreniyle sona erdi.

Diğer yandan, tören sonrasında yaklaşık 3 haftalık özlemle evlatlarına kavuşan aileler de, evlatlarıyla hasret gidererek, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.