Isparta'da 29 Ekim kutlamaları çelenk töreniyle başladı

Isparta'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çelenk töreniyle başlarken, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Arama Kurtarma ve Bot Timi, Eğirdir Dağ Komando Okul ve Eğitim Merkez Komutanlığı'nda bulunan çok maksatlı eğitim kulesinden iniş yaparak, Türk bayrağı açtı.

Isparta'da Cumhuriyetin ilan edilişinin 97'nci yıldönümü kapsamında kutlamalar çelenk töreniyle başladı. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törene Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Kahraman, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri, askeri erkan ile öğrenciler katıldı.

Törende ilk olarak sırasıyla Valilik, garnizon ve belediye çelenkleri anıta konuldu. Tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi. Buradaki törenin ardından Garnizon Şehitliği ziyaret edilerek, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualar okundu.

Kentteki kutlamalar, yarın saat 10.00'da başlayacak olan geçit töreniyle devam edecek.

Jandarma dev kulede Türk bayrağı açtı

Öte yandan İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Arama Kurtarma ve Bot Timi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, Eğirdir Dağ Komando Okul ve Eğitim Merkez Komutanlığı'nda bulunan çok maksatlı eğitim kulesinden iniş yaparak Türk bayrağı açtı.