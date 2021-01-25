Isparta'da 3 bin 579 kişiye narkotik eğitimi verildi

Isparta'da ‘En İyi Narkotik Polisi Anne' ve ‘Narkorehber' projeleri kapsamında 3 bin 579 kişiye madde bağımlılığı ve narkotik eğitimi verildi.

İçişleri Bakanlığı'nca başlatılan ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 81 ilde hayata geçirilen “En İyi Narkotik Polisi Anne” ve “Narkorehber” projesi kapsamında; uyuşturucuyla mücadelede farkındalık oluşturma, bilinçlendirme ve vatandaşların sürdürülen mücadeleye aktif katılımının sağlanması amacıyla eğitimler veriliyor. Bu kapsamda Isparta'da 22 yaş ve üzeri vatandaşlara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Tubim Büro Amirliği görevlilerince, 1 Ocak 2020 -21 Ocak 2021 tarihleri arasında Covid-19 tedbirleri kapsamında gerekli önlemler alınarak yüz yüze ve uzaktan toplam 84 eğitim faaliyeti gerçekleştirildi.

Eğitimlerde 2 bin 102 öğretmen, 428 öğrenci velisi, 171 kamu görevlisi, 211 özel güvenlik görevlisi, 197 emniyet mensubu, 158 halk eğitim kursiyeri, 55 Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü personeli ve 257 kredi ve yurtlar kurumu personeli olmak üzere toplam 3 bin 579 kişiye eğitim verildi.

Proje kapsamında kent merkezinde bulunan 69 okulda öğretmen ve velilere yönelik eğitim faaliyeti yapılırken, il merkezi ve ilçelerde bulanan diğer okullara ilişkin eğitim planlamalarına devam edildiği belirtildi.

Öte yandan kentin farklı noktalarında 6 Narko-Nokta standı açılırken, buralarda toplam 652 kişiye madde bağımlılığıyla mücadele konusunda broşür dağıtıldı.