İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Isparta'da 3 bin komando, şehitleri anmak için Davraz Dağı'na tırmandı

Milli Savunma Bakanlığı, şehitleri anmak için Davraz Dağı’na tırmanan komandoların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, şehitleri anmak için Davraz Dağı'na tırmanan komandoların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.


Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şehitleri anmak için Davraz Dağı tırmanışına Azerbaycan ve Somalili kursiyerler de dahil olmak üzere 3 bin personelin katıldığı belirtildi. Açıklamada, "Şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz" ifadelerine yer verildi.


Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabında komandoların, "Komando Marşı" eşliğinde tırmanışını gösteren görüntüleri de paylaştı. Görüntüde, askerlerin dağın zirvesinde Türk, Azerbaycan ve Somali bayrağı açtıkları görüntüler de yer aldı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.