Isparta'da 3 kişi uyuşturucu sebebiyle tutuklandı

Isparta'da polisin durdurduğu bir araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirilirken, araçta bulunan 3 şüpheli tutuklandı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Sav polis uygulama noktasında durdurulan bir araçta arama yapıldı. Araçta yapılan aramada 12 parça halinde 6 bin 52 kullanımlık halüsinojen nitelikli madde ve 2 adet sentetik ecza nitelikli hap ele geçirildi. Olayla ilgili, araçta bulunan 3 şüpheli "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.