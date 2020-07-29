Isparta'da 3. Lig coşkusu

Türkiye Futbol Federasyonu'nun kararına göre Isparta32spor, 3. Lig'e yükseldi. Yeşil pembeli takımın bir üst lige yükselmesi kentte büyük bir sevinçle karşılanırken, taraftarlar yeni ligi araç konvoyu ile kutladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'nun da katıldığı yönetim kurulu toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında Bölgesel Amatör Ligi'ni (BAL) lider ile arasında en fazla 3 puan farkla ikinci olarak tamamlayan ve aralarında Isparta32spor'un da bulunduğu 9 takımın 3. Lig'e çıkarıldığını açıkladı. Bu açıklamanın ardından Isparta'da büyük bir sevinç yaşandı. Yeşil-pembeli ekibin 3. Lige çıkarılması üzerine 32 Gençlik taraftar grubunun öncülüğünde araç konvoyu düzenlendi. Süleyman Demirel Üniversitesi önünden başlayan konvoya yaklaşık 300 araç katıldı. İstanbul Caddesi'ni takip eden konvoy, Mimar Sinan Caddesi üzerinden Kaymakkapı Meydanı'na ulaştı. Konvoy sırasında taraftarlar, araçlardan ellerindeki yeşil-pembe bayrakları sallayarak, Isparta32spor'un 3. Lig'e çıkmasını kutladı. Zaman zaman meşalelerin yakıldığı konvoy sırasında taraftarlar, büyük bir coşku yaşadı. Araç konvoyu Kaymakkapı Meydanı'nda sona erdi.