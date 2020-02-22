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Isparta'da 3 liseli birden kayboldu

Isparta’da liseli 3 kız öğrenciden iki gündür haber alınamıyor.

Isparta'da liseli 3 kız öğrenciden iki gündür haber alınamıyor.


Gül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Tuana Yıldız, Gülizar Soy ve Buse Aydoğan'dan 2 gündür haber alınamıyor. Ailelerinin kayıp başvurusunda bulunduğu liseliler, her yerde aranıyor. 11'inci sınıf öğrencisi Tuana Yıldız ile okul arkadaşları Gülizar Soy ve Buse Aydoğan'ın, perşembe günü ortadan kaybolduğu belirtildi. Aileler, kızlarına ulaşamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu.


Tuana Yıldız'ın annesi Emine Aslan, kızının 20 Şubat Perşembe günü öğleden sonra kaybolduğunu ve polis merkezine kayıp başvurusunda bulunduğunu anlattı.


Kızı Tuana ile birlikte Gülizar Soy ve Buse Aydoğan'ın da kaybolduğunu bildiren Emine Aslan, "3'ününde cep telefonlarına ulaşamıyoruz. Ne yapacağımızı şaşırdık. Kayboldukları günden bu yana iletişim kuramadık. Emniyete de başvurduk. Hayatından endişe ediyoruz. Bir an önce görenlerin polise başvurmalarını istiyoruz" dedi.

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