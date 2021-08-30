Isparta'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuylakutlandı

Isparta'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıldönümü resmi törenle kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunumuyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Ömer Seymenoğlu, Piyade Albay Mustafa Kahraman ve Isparta Belediye Başkan Vekili Hakkı Kaya, halkı selamlayarak bayramını kutladı.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı okundu. Halk oyunları gösterisi ile günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunmasının ardından resmi geçit töreni düzenlendi. Törende komandoların geçişi sırasında vatandaşlar alkışlarıyla büyük destek verdi.

Vali Seymenoğlu'ndan yangına destek veren Off-Road grubuna teşekkür

Resmi törenin ardından Vali Ömer Seymenoğlu, Isparta'nın Sütçüler ilçesine bağlı Çandır köyünde 2 Ağustos'ta çıkan ve 6 gün sonra kontrol altına alınan yangının söndürülmesi için destek veren Davraz Off-Road grubuna teşekkür ederek, Türk Bayramı tablosu hediye etti. Vali Seymenoğlu, “Yangın felaketiyle karşılaştık. 6 gün boyunca maalesef insanın teknolojisi çaresiz kaldı. 6 gün boyunca ormanlarımızın yanmasına müdahale edebildik ama söndüremedik. Şuanda bile Çandır köyümüzde haftalar öncesinden kalan yangın yer yer devam ediyor. Ama arkadaşlarımız, başta orman bölge müdürlüğü, silahlı kuvvetlerimizin personeli ve gönüllü vatandaşlarımızın destekleriyle müdahalede bulunuyoruz. O sıkıntılı günlerde birçok sivil toplum kuruluşu bizlerle birlikteydi. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda gönüllülerimizi onure etmek istedik. Davraz Off-Road grubu da onlardan biriydi. Bu arkadaşlarımız ulaşılamayan birçok yere araçlarıyla ulaştılar” dedi.