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Isparta'da 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı

ISPARTA (İHA) – Isparta’da 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi törenle kutlandı.

ISPARTA (İHA) – Isparta'da 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi törenle kutlandı.


Isparta'da büyük zaferin 98'inci yılı dolayısıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda tören gerçekleştirildi. Törene Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Kahraman, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, askeri erkan, gaziler ve şehit yakınları ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Törende ilk olarak sırasıyla Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenkleri Atatürk Anıtı'na konuldu. Daha sonra saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.


Isparta'daki tören öğrencilerin zafer şiirleri okumasının ardından bir subayın günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapmasıyla sona erdi.

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