Isparta'da 35 okul binası güçlendirilecek

Isparta'da depreme dayanıksız 35 okul binası için güçlendirme projesi hazırlandı. Bu okul binaları için toplam 60 milyon lira kaynak ayrıldı.

Koronavirüs salgını dolayısıyla uzun bir süre öğrencilerinden uzak kalan okullar bu süreçte güçlendirme ve yenileme çalışmaları yapılarak öğrencilerin daha güvenli fiziki ortamlarda eğitim almaları sağlandı. Güçlendirme çalışmalarına Isparta il genelinde 2021-2022 eğitim öğretim yılında da devam edilecek. Bu kapsamda 35 okul için proje hazırlanırken, toplam 60 milyon lira harcanacak.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz yıllarda yapılan güçlendirme çalışmalarında İl Özel İdaresi'nden mali ve teknik destek alınırken bu yıl yapılacak güçlendirme çalışmalarında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden teknik destek alınacak yeni okul yapımlarında da İl Özel İdaresi'yle ortak çalışma yürütülecek.

Vali Ömer Seymenoğlu Isparta Valiliğinde İl Milli Eğitim Müdür Vekili Ramazan Tamer Büyükküpçü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Abdullah Borca ve müdürlüklerin teknik birim sorumlularıyla bir toplantı gerçekleştirerek 2021-2022 eğitim öğretim yılında yapılacak çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Vali Seymenoğlu deprem bölgesi olan kentte okulların güçlendirme çalışmalarına büyük önem verdiklerini söyleyerek, öğrencilerin daha nitelikli, daha sağlıklı ortamlarda eğitim alabilmeleri için eğitim yatırımlarına ara vermeden devam ettiklerini belirtti. Vali Seymenoğlu yeni okul yapım çalışmaları ve okul güçlendirme çalışmalarında sorumlu müdürlüklerin herhangi bir aksaklığa mahal vermeden koordine içinde çalışmaları konusunda da talimat verdi.