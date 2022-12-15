Isparta'da 420 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti

Isparta'da Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Bölgesel Üye Buluşması toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan BAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, Isparta'da 420 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiğini söyledi.

Isparta'da Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Bölgesel Üye Buluşması toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan BAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, "Geçen yıl ciddi bir atılımla 2 milyar 550 milyon dolara yakın bir ihracat gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Bu anlamda Isparta da bizim öncü illerimizden bir tanesi; bu konuda Isparta'ya özellikle teşekkür etmek istiyorum. Bu yıla gelince, şu an itibarıyla yaklaşık 2 milyar 450 milyon dolara yaklaşan bir ihracatımız söz konusu. Bir önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırdığımızda yaklaşık yüzde 2 civarında bir artış var. Bunu tabii ki yeterli bulmuyoruz, bunu artırabilmek için mücadele ediyoruz” dedi.

"6-7 ayın çok zor geçeceğini tahmin ediyoruz"

Bu oranların düşük kalmasının sebebini açıklayan Çavuşoğlu, “2020 yılında yaşanan pandemi, ardından ciddi bir konteyner krizi ve ardından bu sene yaşanan Rusya-Ukrayna savaşı sonunda özellikle bölgemiz ciddi hasara uğramış durumda. Bunları aşmak için el birliği ile çabalıyoruz. Önümüzdeki yıl dünyada bütün uzmanların ve bizlerin de yapmış olduğu araştırmalar neticesinde bir resesyon beklentisi söz konusu; yaklaşık 6-7 ayın çok zor geçeceğini tahmin ediyoruz. Onun için de gerek ülkemizin hedefleri doğrultusunda, gerek birlik olarak bu daralmanın etkilerini en aza indirebilmek için özellikle uzak ülkelere sürekli heyetler düzenlemek istiyoruz. Bu konuda bakanlıklarımızın destekleri söz konusu; sizlerden de bu uzak ülkelere, heyetlere katılıp sektörleriniz konusunda desteklerinizi bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Blok mermer ihracatında düşüş

Isparta özelinde bölge ihracatı rakamlarından bir farklılık görülmeyerek yüzde 2'lik bir artış olduğunu belirten Çavuşoğlu, “Şu an itibarıyla 420 milyon civarında bir ihracatımız ve sektörel anlamda baktığımızda yaş meyve sebzenin birinci sırada, ardından maden sektörünün, hemen ardından çimento ve sonrasında kimyevi maddeler olarak sıralandığını görüyoruz. Isparta ilinde Çin'in çok ciddi bir etkisi olduğunu görüyordum fakat bu yıl Çin'deki mermer ithalatındaki geri duruş neticesinde maalesef ülkemizden yapılan blok mermer ihracatında ciddi düşüşler yaşadık. Bunda da maalesef Isparta nasibini aldı, yüzde 50 civarında bir küçülme yaşadık. Diğer madencilik alanında ise firmalar mücadele ederek bu açığı kapatmaya çalıştı. Bu anlamda mermer sektörüne destek olması amacıyla mermeri daha iyi satabilmek için birçok ülkeyi hedeflemiş durumdayız” diye konuştu.

Elma birinci sırada

Isparta'nın 15 sektörü ile ihracatta geniş bir yelpazeye sahip olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, “ilk sıralara baktığımız zaman elmanın ürün bazında ciddi bir yerde olduğunu, hemen ardından da kozmetik yağların doğal olarak, ürün olarak yer almaması mümkün değil; fakat bunu da çok daha yukarılara taşımamız gerektiğine inanıyoruz. Ondan sonra da maden sektörü ve çimentonun ürün bazında geldiğini görüyoruz” diye belirtti.

Konuşmaların ardından, Batı Akdeniz Bölgesi'nde ihracat sıralamasında dereceye giren Isparta firmalarına Isparta Valisi Aydın Baruş, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Çatal ve BAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu tarafından ödülleri verildi.

Toplantıya Isparta Valisi Aydın Baruş, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Yılmaz Çatal, BAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, siyasi parti temsilcileri, kamu kuruluşu temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, oda başkanları ve iş insanları katıldı.