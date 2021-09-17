Isparta'da 440 noktada zemin etüdü çalışması başlatıldı

ISPARTA (İHA)

Isparta Belediyesi, şehrin halihazır planının tamamlanmasının ardından 44 mahalledeki 440 noktada zemin etüdü çalışması başlattı. Çalışmayla birlikte kentin deprem risk haritası, sel ve su baskınları gibi doğal afet risklerinin de tespiti yapılmış olacak.

Gül Küçük Sanayi Sitesi alt bölgesi ve Akkent Mahallesi civarında devam eden zemin etüt çalışmalarını inceleyen Belediye Başkan Yardımcısı Hakkı Kaya ve oda başkanları açıklamalarda bulundu.

“Isparta'mızdaki riskli alanlarımızı çıkarmış olacağız”

Isparta Belediyesi Başkan Yardımcısı Hakkı Kaya, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in talimatlarıyla şehirde bugüne kadar hiç yapılmamış bir çalışmaya start verdiklerini söyledi. Şehrin İmar Planı Halihazırlarının tamamlandığını kaydeden Kaya, şehrin 440 noktasında jeolojik etüt çalışmalarına başlandığını hatırlattı. Kentin imarlı alanlarında etütlerin yapıldığını aktaran Kaya, “Bu çalışmayla şehrin deprem haritasını çıkaracağız, riskli bölgelerini tespit edeceğiz. Bununla beraber sel, su baskınları, afet riskleri, toprak kaymaları olan yerlerin tespitini yapacağız. Yani Isparta'mızdaki riskli alanlarımızı çıkarmış olacağız ve böylece şehrimize inşaat yapan, mühendislik yapan arkadaşlarımızın hazır doneleri olacak. İnşaat mühendisleri, jeoloji mühendisleri, harita mühendislerimizin elinde hazır bir veri olacak. Bizde bundan sonra imar bölgelerimizdeki kat yüksekliklerini buna göre tespit etmiş olacağız” dedi.

Çalışmaların 44 mahallede yapılacağını dile getiren Belediye Başkan Yardımcısı Hakkı Kaya, “Isparta'nın 440 noktasında çalışma yapılacağı için bu konuda hemşehrilerimizden anlayış bekliyoruz” ifadelerinde bulundu.

“Jeoloji mühendisleri bu çalışmalardan yararlanacaktır”

Yapılan çalışmayı ‘Isparta için güzel bir başlangıç' olarak tanımlayan Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Oya Cengiz de “Aslında geç kalınmış bir çalışma. Isparta için böyle bir çalışmayı önemsiyoruz. Bunun üzerine veri koymak daha güzel olacak. Günümüzde imar planı çalışmalarında meslektaşlarımız, belediyeler, kurum kuruluşlar olsun yer seçiminde dikkat edilmesi gereken unsurlar var. Meslektaşlarımız açısından jeolojik ve jeoteknik çalışmalar için bir altlık olacak. Jeolojik çalışmalarda risk haritalarının oluşturulması, jeoteknik çalışmalarda zemin sınıflamaları, zeminin taşıma gücü, sıvılaşma çalışmaları gibi bir çok çalışmada yine jeoloji mühendisleri bu konuda yapılan çalışmalardan yararlanacaktır” dedi.

Küresel iklim krizi çerçevesinde kuraklıkların başladığını da hatırlatan Cengiz, su kaynaklarının da korunması gerektiğine işaret ederek, “Isparta bir ova olduğu için burada yapılacak çalışmalarda su kaynaklarımızı, göller bölgesinde olduğumuz için yine onu besleyen kaynakları korumamız gerekiyor“ ifadelerinde bulundu.

İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Şeref Korkmaz da imar revizyonu için yapılacak çalışmaların başlangıcında olduklarını aktararak, “Bu çalışma için öncelikle Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen'e teşekkür ediyoruz” dedi.