Isparta'da 50 yıldır yayın hayatını sürdürüyor

ISPARTA (İHA) – Isparta'nın Eğirdir ilçesinde yayımlanan Eğirdir Akın Gazetesi, yayın hayatında 50'nci yılına girdi.

Eğirdir ilçesinde 11 Ocak 1971 tarihinde yayın hayatına başlayan Eğirdir Akın Gazetesi, 50'inci kuruluş yılını kutluyor. Gazetenin sahibi Abdullah Kemal Sinan, 50'inci yıla ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Sinan, “Sorumlu yayın anlayışıyla tarihteki yerini alan Eğirdir Akın Gazetesi, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kurucumuz Ali Sinan'ın ilk günkü heyecanı ve cesaretiyle yürümeye devam edecektir” dedi.

Öte yandan Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Akın Gazetesi'ni ziyaret ederek, 50'inci kuruluş yılı dolayısıyla tebriklerini iletti.