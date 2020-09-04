İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Isparta'da 553 tarihi obje ve 191 adet sikke ele geçirildi

Isparta’da düzenlenen tarihi eser operasyonunda 553 adet tarihi obje, 191 adet sikke ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Isparta'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda 553 adet tarihi obje, 191 adet sikke ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.


Isparta İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalarda Şarkikarağaç ilçesinde ikamet eden A.T. (43) ve M.Ç. (46) ile Çavundur köyünde ikamet eden H.Ç. (51) isimli üç şahsın izinsiz olarak tarihi eser bulundurdukları bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Üç ayrı adreste yapılan arama sonucu 553 adet tarihi obje, 191 adet sikke, 6 adet define arama dedektörü, 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet havalı tüfek, 4 adet pala ele geçirildi. Ayrıca, 3 şüpheli gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.