İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Isparta'da 6 gündür kayıp olan Mustafa Özbay'ı arama çalışmaları devam ediyor

Isparta’da kendisinden haber alınamayan 57 yaşındaki Mustafa Özbay’ı arama çalışmaları devam ediyor.

Isparta'da kendisinden haber alınamayan 57 yaşındaki Mustafa Özbay'ı arama çalışmaları devam ediyor.


Merkeze bağlı Deregümü köyünde yalnız yaşayan 3 çocuk babası Mustafa Özbay'dan 27 Kasım Cuma günü akşam saatlerinden bu yana haber alınamıyor. Ailesinin İl Jandarma Komutanlığı'na kayıp başvurusunda bulunmasının ardından dün itibariyle Özbay'ı arama çalışmaları başlatılmıştı. Jandarma, AFAD ve köylüler arama çalışmalarına bugün de devam etti. Aramalarda iz takip ve kadavra köpekleri ile drone kullanılıyor.



Öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor


Öte yandan ekipler, Mustafa Özbay'ın cep telefonu ve cüzdanının evde olması ve kullandığı battaniyenin de evde bulunamaması üzerine öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Bu kapsamda aramalar ormanlık alanlarda gerçekleştiriliyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.