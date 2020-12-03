Isparta'da 6 gündür kayıp olan Mustafa Özbay'ı arama çalışmaları devam ediyor

Isparta'da kendisinden haber alınamayan 57 yaşındaki Mustafa Özbay'ı arama çalışmaları devam ediyor.

Merkeze bağlı Deregümü köyünde yalnız yaşayan 3 çocuk babası Mustafa Özbay'dan 27 Kasım Cuma günü akşam saatlerinden bu yana haber alınamıyor. Ailesinin İl Jandarma Komutanlığı'na kayıp başvurusunda bulunmasının ardından dün itibariyle Özbay'ı arama çalışmaları başlatılmıştı. Jandarma, AFAD ve köylüler arama çalışmalarına bugün de devam etti. Aramalarda iz takip ve kadavra köpekleri ile drone kullanılıyor.

Öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor

Öte yandan ekipler, Mustafa Özbay'ın cep telefonu ve cüzdanının evde olması ve kullandığı battaniyenin de evde bulunamaması üzerine öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Bu kapsamda aramalar ormanlık alanlarda gerçekleştiriliyor.