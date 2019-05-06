İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Isparta'da 6 şehit ailesine Devlet Övünç Madalyası verildi

Isparta Valiliği tarafından 6 şehidin ailelerine düzenlenen törenle Devlet Övünç Madalyası verildi.


Valilik Göl Toplantı Salonu'nda düzenlenen törene şehit yakınları, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Gaffar Gören, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Özdurhan, İl Emniyet Müdürü Halil Turan Erol ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet İl Müdürü Yakup Kütük katıldı. Törende ilk olarak şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak, dualar edildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende konuşan Vali Seymenoğlu, bu ülkenin şehitlerin ve gazilerin sayesinde ayakta olduğunu belirterek, vatanın bir karış toprağının dahi hainlere verilmediğini ve bunun şehitler sayesinde olduğunu söyledi. Vali Seymenoğlu, "Bizim şehidimiz, gazimiz ve şehitliğimiz çoktur. Bu ülkenin 81 milyon vatandaşının her biri erkeğiyle kadınıyla, hatta çocuğuyla yaşlısıyla gerektiğinde şehit olmayı şeref olarak gördüğü için bu topraklar hala bizim vatanımız ve bundan sonra da vatanımız olmaya devam edecektir. Bizim inancımızda imanı, vatanı ve bayrağı için mücadele ederken hayatını kaybedenlerin makamları şehitliktir. Şehitlik mertebesine ermiş bu güzel insanların aileleri olarak sizler başımızın tacısınız. Bu millet ve devlet sizlere minnettardır, minnettar kalmaya da devam edecektir. Şehitlik ve gazilik makamlarına bu dünyada bir değer biçmek mümkün değildir. Bunu biliyoruz. Onlar en büyük mükafatı rabbimizden alacaklardır" dedi.


Isparta'da farklı tarihlerde ve görevlerde iken şehit olan Sercan Kara, Engin Şahin, Yunus Emre, Muğdat Çelik, Ali Yılmaz ve Durmuş Öcal'ın ailelerine Devlet Övünç Madalyası'nı Vali Seymenoğlu takdim etti. Şehit ailelerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ileten Vali Seymenoğlu, birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.