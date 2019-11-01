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Isparta'da 6 şüpheliye adli işlem

Isparta’da kontroller sırasında uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Isparta'da kontroller sırasında uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirildi. Olaya karıştığı tespit edilen 6 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.


Isparta İl Jandarma Komutanlığınca yapılan yol kontrol ve arama faaliyetleri sırasında 6 gram esrar, 3 gram eroin, 1 adet captagon hap, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 5 adet tabanca fişeği ele geçirildi.


Ele geçirilen malzemelere el konulurken, olaya karıştığı tespit edilen şüpheliler İ.Ç., İ.K., M.A., K.G., M.B. ve H.D. hakkında adli işlem başlatıldı.

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