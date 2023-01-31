Isparta'da 60 bin TL değerinde hırsızlık yapan şüpheli şahıs yakalandı

Isparta'da bir evden 60 bin TL değerinde hırsızlık yapan şüpheli, Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından 327 saatlik güvenlik kamerası incelenerek yakalandı.

Isparta'da 20 Ocak tarihinde Modernevler Mahallesinde bulunan bir evde yaklaşık 60 bin TL değerinde hırsızlık olayı meydana gelmesinin üzerine ekipler tarafından yapılan araştırmada, 1 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet akıllı telefon, 1 adet saç kurutma makinası, 1 adet saç düzleştirici, 1 adet traş makinası, 2 adet mont, 1 adet kaban, 1 adet askeri kamuflaj çanta, 12 adet etek, 2 adet kadın elbisesi, 1 adet altın zincir, 1 adet altın küpe, 1 adet altın künye, 15 adet imitasyon kadın küpesi, 1 adet baskül tartı, 1 adet powerbank ve çok sayıda kozmetik malzeme çalındığı tespit edildi.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince 86 ayrı güvenlik kamerası ve KGYS (Kent Güvenlik Yönetim Sistemi) kameralarından 327 saatlik inceleme sonucu, olayı gerçekleştiren şüphelinin B.Ö. isimli şahıs olduğu tespit edildi.

Devam eden çalışmalarda şüpheli B.Ö. isimli şahsın olaydan sonra Isparta'dan ayrıldığı ve 29 Ocak günü tekrar Denizli ilinden Isparta'ya geldiğinin tespit edilmesi üzerine, aynı gün 2 ayrı adrese eş zamanlı yapılan operasyonla B.Ö. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Suça konu çalıntı malzemeler bulunarak sahibine teslim edildi.

Adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.