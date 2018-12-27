Isparta'da 650 litre kaçak içki ele geçirildi

Isparta'da düzenlenen operasyonda yılbaşı öncesi piyasaya sürülmek için hazırlanan 650 kaçak içki ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri merkez Yakaören köyünde yılbaşında piyasaya sürülmek üzere hazırlanan yüklü miktarda kaçak ve sahte içki olduğu bilgisine ulaştı. Teknik ve fiziki takip sonucu ekipler A.R.C. (61) isimli şahsın evine operasyon düzenledi. Operasyonda bidonlar içerisinde 650 litre şarap ele geçirildi.

Malzemelere el konulurken şüpheli A.R.C. ise gözaltına alındı.