Isparta'da 6'ncı kattan düşen inşaat işçisi öldü

Isparta'da çalıştığı inşatta 6. katta sıva yaptığı sırada dengesini kaybederek düşen işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay bugün saat 08.30 sıralarında Ayazmana Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir inşaatta sıvacı olan 27 yaşındaki Adem İşler, 6'ncı katta çalıştığı sırasında dengesini kaybederek yere çakıldı. Durumun haber verilmesiyle olay yerine 112 acil servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan işçi, daha sonra Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı. Talihsiz işçi, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İşler'in cenazesi daha sonra hastane morguna konuldu.

Öte yandan, hayatını kaybeden işçinin Van'ın Erciş ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.