Isparta'da 7 bölgeli 23 Nisan kutlaması

Isparta'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına öğrencilerin hazırladığı Türkiye haritası koreografili 7 bölgeyi temsil eden halk oyunları gösterileri ve danslar damga vurdu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 99. yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Isparta'da da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Isparta'daki 23 Nisan etkinlikleri, sabah saatlerinde İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Yıldırım ve öğrencilerin Vali Ömer Seymenoğlu'nu ziyaretiyle başladı. Daha sonra Isparta 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Törende İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Yıldırım, minik öğrencilerle birlikte Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören son buldu.

Kentte, Işıkkent Spor Salonu'nda devam eden programa Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Garnizon Komutanı Piyade Albay Bilgin Çetinbağ, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, çok sayıda vatandaş ve öğrenci katıldı. Etkinlikler kapsamında, öğrencilerin hazırladığı şiir, dans, ritim korosu, halk oyunları ve jimnastik gösterileri düzenlendi. Öğrenciler ülkenin 7 bölgesini temsil eden horon, halay, zeybek ve diğer bölgelere ait folklorik gösterileri sundu.

Gösterilerde özel eğitim okulundaki özel öğrenciler büyük alkış alırken, Türkiye haritası ile 7 bölgeyi temsil eden yöresel halk oyunları ve danslar da yoğun ilgi gördü. Program, öğrencilerin gösterileri sırasında gönüllerince eğlenmesiyle son buldu.