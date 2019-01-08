Isparta'da 7 ilçede eğitime kar engeli

Isparta'nın 7 ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi. İl merkezinde eğitim devam ederken, bazı ilçelerde de taşımalı eğitime öğleden sonra ara verilebileceği belirtildi.

Isparta'nın Atabey, Gelendost, Gönen, Keçiborlu, Senirkent, Uluborlu ve Yalvaç ilçeleri genelinde kar yağışı dolayısıyla yaşanabilecek olumsuzluklar göz önünde bulundurularak, eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi. Kar tatilinin, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelleri de kapsadığı bildirildi.

Öte yandan, Aksu, Eğirdir, Sütçüler, Şarkikaraağaç ve Yenişarbademli ilçelerinde kar tatili olmadığı, kar yağışı sonrasında oluşabilecek durumlara karşı yeniden değerlendirme yapılabileceği öğrenildi.