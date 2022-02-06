Isparta'da 70 yaşındaki adam tek başına yaşadığı evinde ölü bulundu

Isparta'ya bağlı Yalvaç ilçesinde yalnız yaşadığı öğrenilen 70 yaşındaki adam, evindeki yatağında cansız halde bulundu. Yaşlı adamın evinde donarak öldüğü şeklinde çıkan haberlere ilişkin açıklama yapan Isparta Valiliği, "İkamette yapılan incelemede evin elektrik akımının faal olduğu, evde sobanın kurulu olduğu ancak kullanılmadığı tespit edilmiştir" dedi.

Olay, Yalvaç ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan ve kimsesi olmadığı öğrenilen 70 yaşındaki Ramazan Nazlı'nın bir süredir evinden çıkmamasından dolayı komşuları durumdan şüphelenerek polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler eve girdiğinde Ramazan Nazlı'nın yatağında cansız halde yatan bedenine ulaştı. Ramazan Nazlı'nın otopsisi yapılmak üzere ekipler tarafından Yalvaç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldığı öğrenildi. Yaşlı adamın donarak öldüğüne ilişkin çıkan haberler üzerine Isparta Valiliği tarafından yazılı bir açıklama yapıldı. Yalvaç ilçesi Görgü Cami Mahallesi'ndeki ikametinde ölü bulunan vatandaşın çevreden edinilen bilgilere göre, tek başına yaşadığı, aklen malul olduğu, komşularının yardımını kabul etmediğinin öğrenildiği hatırlatılan açıklamada, "İkamette yapılan incelemede evin elektrik akımının faal olduğu, evde sobanın kurulu olduğu ancak kullanılmadığı tespit edilmiştir. Bazı basın yayın organlarında belirtilenin aksine ilimizde meydana gelen olumsuz hava koşullarından dolayı Yalvaç ilçemizde uzun süreli elektrik kesintisi yaşanmamış olup şu anda ilçemizin tamamına elektrik enerjisi sağlanmaktadır. Meydana gelen şüpheli ölüm olayı ile adli ve idari inceleme titizlikle devam etmektedir" denildi.