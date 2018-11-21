Isparta'da 790 adet kerevit sepetine el konuldu

Isparta'nın Eğirdir Gölü'nde, 790 adet kerevit sepetine el konuldu.

Eğirdir İlçe Jandarma Bot Komutanlığı ile Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün ortaklaşa gerçekleştirdiği kontrollerde Eğirdir Gölü'nde, kullanımı yasak olan misina ağ ile kerevit sepetleri ele geçirildi. Kontrollerde Eğirdir ilçesi Barla köyü açıklarında 450 adet, Gelendost ilçesi Hacılar köyü açıklarında 340 adet kerevit sepeti ele geçirilirdi. Eğirdir ilçesi Mahmatlar köyü açıklarında da kullanımı yasak olan 400 metre yasak misina ağı gölden çekildi.