Isparta'da 81 bin 292 öğrenci karne heyecanı yaşadı

2022-2023 Eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte Isparta'da 81 bin 292 öğrenci karne alarak yaz tatiline girdi.

2022-2023 Eğitim öğretim dönemi bugün alınan karnelerle sona erdi. Isparta il genelinde 81 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı. Vali Aydın Baruş da Şehit Ferhat Çiftçi İlkokulu'nda öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu. Şehit Ferhat Çiftçi İlkokulu'nda karne töreni öğrencilerin halk oyunu gösterisiyle başladı. Gösterinin ardından geri dönüşüm malzemeleri kullanılarak oluşturulan okul kütüphanesini inceleyen Vali Baruş buradan sınıflara geçerek öğrencilere karnelerini verdi. Öğrencilerle bir süre sohbet eden Vali Baruş öğrenciler ve velilerle karne hatırası fotoğrafı çektirdi. Vali Baruş karne töreninde yaptığı açıklamada “Eğitim bizim için çok önemli. Buradan yetişecek çocuklarımız ülkemizin geleceğini şekillendirecektir. Aralarında çok başarılı doktorlar, mühendisler, siyaset insanları, idareciler, öğretmenler, hemşireler çıkacak, polisler çıkacak, askerler çıkacak ve gelecekte ülkemizin geleceğinde çok önemli roller oynayacaklar. Öğretmenlerimizin çocuklarımıza, özellikle okuma sevgisini aşılamaları çok önemli. Şu anda birinci sınıflara karnelerini verdik ve çocuklarımızın karnelerinin hepsinin başarılı olduğunu gördük. Onlardaki okuma sevgisinin artması, ileride başarılarının anahtarı. Çünkü bilgili olmak için okumak gerekir. Hayatta başarılı olmak için de bilgili olmak gerekir. Başarının yolu okumak. Okullarımız bizim için çok çok önemli. Bugün Isparta'da temel eğitimde 81 bin 292 öğrencimiz eğitimini tamamladı. Bu okullarımızda yaklaşık 6 bin 800 civarında öğretmenimiz görev yapıyor. Eğitim ordumuz çok güçlü, okullarımızı da güçlendirmeye ve sağlıklı hale getirmeye çalışıyoruz. Yeni okul yapımlarımız devam ediyor. Çocuklarımızın karnelerinin hayırlı olmasını diliyorum. Ailelerimizi de bir kez daha tebrik ediyorum. inşallah 2023-2024 eğitim öğretim yılına çok daha güçlü ve azimli bir şekilde başlayacağız" dedi.

Okulda bulunan özel eğitim sınıfını da ziyaret eden Vali Baruş, özel öğrencilere karnelerinin yanı sıra başarılarından dolayı madalya ve çeşitli hediyeler verdi.