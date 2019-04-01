Isparta'da ‘9 ilçe AK Parti, 3 ilçe de MHP , CHP ve İP' dedi

31 Mart Yerel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçların açıklanmasının ardından, 12 ilçesi bulunan Isparta'da Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) il merkezi ile birlikte 10, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve İYİ Parti (İP) ise 1'er belediye kazandı.

Isparta'da, kesin olmayan sonuçlara göre, 2 dönem aradan sonra MHP'li Yusuf Ziya Günaydın'ın belediye başkanlığı görevini AK Parti'li Şükrü Başdeğirmen'e devretmiş oldu. AK Parti, kurulduğu tarihten itibaren Isparta'da Hasan Balaman'dan sonra 2. dönem il belediyesini kazandı.

İşte, Isparta'nın 31 Mart'tan sonraki ilçe belediye başkanları

Isparta'nın Aksu ilçesinde CHP'li Ali Kaya belediye başkanlığı seçimini kaybederken ilçede bu kez AK Parti dönemi Veli Kahraman ile başlamış oldu.

Atabey ilçesinde mevcut belediye başkanı Tevfik Atasoy, ard arda 2, toplamda 3.dönem belediye başkanı olmak için vatandaştan vize aldı.

Eğirdir'de, 1 dönem AK Partili belediyeciliği ile tanışılması ve Demokrat Partili Ömer Şengöl ile bir dönemli aradan sonra ilçe yeniden bu kez Veli Gök ile AK Belediyeciliğe ‘Merhaba' dedi.

Gelendost ve Keçiborlu'da AK Partili Başkanlar Mehmet Sezgin ve Yusuf Murat Parlak yeni bir 5 dönem için halkından vize alırken, Sütçüler ile Şarkikaraağaç'ta da yine Mustafa Üstün ile İsa Çarkacı AK Parti'den tekrar seçilen başkanlar arasında yer aldı.

Uluborlu'da 3 dönemdir başkanlık görevini yürüten ve 4.dönem için aday olan AK Parti'li Mehmet Ünverdi bu kez seçimi sürpriz bir şekilde kaybederek, koltuğunu İYİ Partili Mehmet Aziz Tuna'ya devredecek.

Senirkent ilçesinde mevcut başkanın tekrar aday olmadığı MHP'de bu kez seçimi AK Partili Kadir Heybeli kazandı.

AK Parti'nin seçim kaybettiği bir diğer ilçe olan Gönen'de de bu kez CHP'li belediyecilik dönemi Osman Kesmen ile başlamış olacak.

Yalvaç ilçesinde MHP'den geçtiğimiz dönem seçilen Halil Hilmi Tütüncü, halkından bir 5 yıl daha vize alarak göreve devam eden belediye başkanları arasında yer aldı.

Yenişarbademli ilçesinde ise bir süredir CHP'li Mustafa Erdem'in yürüttüğü başkanlık görevine bu kez AK Partili Mehmet Özata seçildi.

Öte yandan, kesin olmayan resmi sonuçlara göre Gelendost'ta AK Partili Mehmet Sezgin'in kazandığı seçimde, İYİ Parti'nin itirazı sonucu buradaki sandıkların yeniden sayılacağı belirtildi.