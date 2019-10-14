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Isparta'da 900 kilo kerevit ele geçirildi

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir araçta yaklaşık 900 kilogram menşei belgesiz kerevit ele geçirildi.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir araçta yaklaşık 900 kilogram menşei belgesiz kerevit ele geçirildi.


Olay, geçtiğimiz Cuma günü Eğirdir ilçesine bağlı Sorkuncak köyü yakınlarında meydana geldi. Alınan bir ihbar üzerine harekete geçen Eğirdir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleriyle birlikte Isparta–Konya karayolu üzerinde bir aracı durdurdu. Ekiplerin yaptığı denetimde, araçta menşei belgesiz 42 kasa içinde yaklaşık 900 kilogram kerevit ele geçirildi. Ele geçirilen kerevitler Karabağlar sahilinden Eğirdir Gölü'ne bırakılırken, yasa dışı kerevit nakli yapan şahsa Su Ürünleri Kanunu'na aykırı hareket etmekten idari para cezası uygulandı.

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