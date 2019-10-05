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Isparta'da abla - kardeş futbol hakemleri

Isparta’daki Sarıkaya kardeşler, birlikte futbol hakemliği yapıyor.

Isparta'daki Sarıkaya kardeşler, birlikte futbol hakemliği yapıyor. Kentteki amatör maçlarda görev alan abla Yüksel Sarıkaya, il hakemliğine yükselirken, kardeşi Kaan da aday hakemlik yaparak yeşil sahalarda boy gösteriyor. Ablasından sonra hakemliğe başlayan Kaan, gelecek vaat eden hakemler arasında gösteriliyor.


Yeni sezonda Sarıkaya kardeşlerin aynı maçta trio olarak görev yapması da bekleniyor. Kadın hakem Yüksel Sarıkaya ise hakemlikte kendisine Ümit Öztürk'ü örnek alıyor.


Diğer yandan, Isparta İl Hakem Kurulu Başkanı Mehmet Arabacı da bu yıl açtıkları Aday Hakemlik Kursu'nun ardından yaklaşık 150 hakem sayısına ulaştıklarını belirterek, “Ispartalı gençlerimizin yanı sıra üniversite öğrenimini Isparta'da yapan öğrencilerimizde hakemlik kursuna katıldılar. Genç yetenekleri kazanmak için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

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