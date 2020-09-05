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Isparta'da aile hekimi kamp çadırında ölü bulundu

Isparta’nın Aksu ilçesinde aile hekimi olarak görev yapan Dr.

Isparta'nın Aksu ilçesinde aile hekimi olarak görev yapan Dr. Deniz Akdağ, kamp için gittiği Pınar Gözü Tabiat Parkı'nda çadırında ölü olarak bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Aksu Aile Sağlığı Merkezinde görevli Dr. Deniz Akdağ, arkadaşlarıyla birlikte kamp yapmak için dün akşam saatlerinde Pınar Gözü Tabiat Parkı'na gitti. Bir süre sonra uyumak üzere çadırına geçen Dr. Akdağ'ı sabah olunca arkadaşları uyandırmak istedi. Dr. Deniz Akdağ'ın hareketsiz halde olduğunu gören arkadaşları durumu 112 acil servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine geçen sağlı ekipleri, Dr. Deniz Akdağ'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Dr. Deniz Akdağ'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

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