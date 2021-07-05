Isparta'da AK Parti teşkilatları belediye yatırımlarını inceledi

Isparta'da AK Parti il, merkez ilçe, gençlik kolları ve kadın kolları teşkilatları, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in ev sahipliğinde, belediyenin tamamlanan ve devam eden yatırımlarını inceledi.

Heyet Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile İtfaiye, Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğüne ait yeni hizmet binaları, Kirazlıdere ve ITKM Kültür Merkezini ziyaret ederek, yapılan yatırımlar hakkında Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'den bilgiler aldı.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Park ve Bahçeler Müdürlüğünün yeni hizmet alanının 50 bin metrekareden oluştuğunu, binanın kapalı alanının 6700 metrekare olduğunu söylerken, Ahşap Atölyesinin de bu merkeze geleceğini, ayrıca belediyenin belli depolama alanlarının da hizmet binası içerisinde bulunacağını aktardı.

Zabıta, İtfaiye ve Temizlik İşleri Müdürlüğünün yeni hizmet binasının da modern bir şekilde vatandaşlara hizmet vereceğini dile getiren Başkan Başdeğirmen, yeni hizmet binasının yıllarca hizmet vereceğini dile getirirken, personelin rahatça dinlenebileceği ve yine araçların en iyi şekilde muhafaza edilebileceği alanlar oluşturulduğunu belirtti. Başkan Başdeğirmen, bölgeye hitap edecek yeni itfaiye aracı ile ilgili de bilgiler verdi.

Heyet Kirazlıdere ve ITKM'nin Kültür Merkezi bölümünde de incelemeler gerçekleştirdi. Başdeğirmen, Kirazlıdere'ye konan savaş uçağının konmasının sebebinin, 1942 yılından buyana Ispartalı 15 hava şehidinin anısına olduğunu dile getirdi.

“Toplu konut için çalışmalar sürüyor”

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, belediye olarak bugüne kadar yaptıkları yatırımlar, projeler ve devam eden işlere ilişkin heyete bilgiler verdi. Başdeğirmen, Millet Bahçesinin ihalesinin yapıldığını yine 3 ay önce de millet bahçesi olacak tren garının içerisinde bulunan 4 adet tarihi yapının da restorasyon ihalesinin gerçekleştirildiğini belirtti. Millet Bahçesinin de bir yıl içerisinde hizmete açılacağını kaydeden Başkan Başdeğirmen, göreve gelmeden önce söz vermiş oldukları dört ana maddenin bulunduğunu bunların, koku sorunu, ITKM, trafik ve TOKİ olduğunu hatırlattı. TOKİ ihalesinin 1002 konutun yakın zamanda temelinin atılacağını, 1500 konutunun yapılacağı İstanbul yolu üzerindeki eski Gülkent Devlet Hastanesinin yıkımının tamamlandığını konut projelerinin hazırlandığını dile getiren Başdeğirmen, bununla ilgili çalışmaların da devam ettiğini aktardı. ‘Bizim 5000 toplu konut sözümüz vardı' diyen Başdeğirmen, geriye kalan toplu konutların yapımları için çalışmaların da devam ettiğini belirtti.

“25 yıl istihdam sağlanamayan bir yer oldu”

Koku ve şehir trafiği hususlarının da göreve gelir gelmez çözüme kavuşturulduğunu dile getiren Başkan Başdeğirmen, “ITKM biraz zamanımızı aldı. Aslında inşaatımızın tamamı bitti. Kültür Merkezimizi açtıktan sonra AVM bölümü de ekim ayı başında faaliyete geçmesiyle Isparta'mızın, çevre illerimizin hizmetine sunulmuş olacak” derken, ITKM'nin 25 yıldır bitirilemeyen, Ispartalıları üzen bir bina olduğunu aktardı. ITKM'nin temelinin atıldığında yeni doğan bir çocuğun 25 yaşında olduğunu ve bugüne kadar açılamamış olmasının Isparta'nın bir kaybı olarak değerlendiren Başdeğirmen, “25 yıl orada istihdam sağlanamadı, çevre işyerleri mağdur oldu. Ama her şeyin bir sonu var, bizde sonuca ulaştırdık” diye konuştu.