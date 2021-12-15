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Isparta'da akü hırsızları yakalandı

Isparta’nın Atabey ilçesinde akü ve motorlu testere çaldığı iddia edilen 2 şüpheli jandarma tarafından yakalandı.

Isparta'nın Atabey ilçesinde akü ve motorlu testere çaldığı iddia edilen 2 şüpheli jandarma tarafından yakalandı.


Harmanören köyünde S.S.K'nın motorlu testeresi, Ö.T ve S.D'nin traktör ile otomobilinden akülerin çalınması üzerine, Atabey İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi(JASAT) inceleme başlattı. Olayı gerçekleştirdikleri belirlenen M.S ve Ö.D, saklandıkları adrese yapılan ortak operasyonla yakalandı. Çalınan malzemeler sahiplerine teslim edilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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