Isparta'da altgeçit yeni yüzüne kavuşuyor

Isparta'da belediye tarafından Özkanlar Kavşağı altgeçidinde yenileme çalışmaları başlatıldı. Alt geçitte cephe kaplamaları ve aydınlatma yapılacak.

Isparta Belediyesi şehrin dört bir yanında gerek yatırım, gerekse şehrin daha da güzelleştirilmesi anlamında adımlarını bir bir atıyor. Şehir merkezinde yer alan Özkanlar Kavşağı alt geçidinde iyileştirme çalışmaları başlatıldı.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in talimatları doğrultusunda hazırlanan proje kapsamında Özkanlar Kavşağı alt geçidinde cephe kaplamaları yapılıyor. Uzun yıllardır kullanılan ancak bakımsız kalan alt geçidin yıpranan cephe kaplamaları yenileniyor. Alt geçitte daha önce bir bölümünde yer alan kaplamaların yenisi tüm cephede uygulanacak.

Çalışmalar kapsamında ilk olarak cephelerde profillerin montajına başlandı. Profil montajlarıyla birlikte profillerin üzerine cephe kaplamaları yapılacak ve yine alt geçitte aydınlatma yapılarak günün şartlarında modern bir görünüme kavuşturulacak.

Kötü görüntünün kaybolacağı altgeçit yeni yüzüne kavuşacak, 15 gün içerisinde tamamlanması beklenen çalışmalar esnasında, bu süreç içerisinde sürücülerin alt geçidi kullanırken, dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.