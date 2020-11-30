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Isparta'da amatör futbol kulübü, binicilik dalına el attı

ISPARTA (İHA) – Isparta’da bu sezon Bölgesel Amatör Futbol Ligi’nde mücadele edecek olan Emrespor, binicilik kulübü kurdu.

ISPARTA (İHA) – Isparta'da bu sezon Bölgesel Amatör Futbol Ligi'nde mücadele edecek olan Emrespor, binicilik kulübü kurdu. Kulüp Başkanı Ozan Gezer, “Amacımız çocuklara at sporunu sevdirmek” dedi.



Bu yıl Bölgesel Amatör Futbol Ligi'nde mücadele edecek olan Emrespor, binicilik dalına el attı. Güçlü altyapısı, çocukların spor yaparken derslerinden geri kalmamaları için kurulan etüt sisteminden sonra bir yeniliğe daha imza atıldı. Emrespor, binicilik kulübü kurdu. Kulüp bünyesinde Bozanönü yolu üzerinde büyük bir alana at çiftliği kuruldu. Çiftlikte 18 at bulunuyor. Ayrıca çocuklar için midilli atları getirildi.


Emrespor Başkanı Ozan Gezer, Türkiye'de bir ilke imza atmaktan mutlu olduklarını söyledi. Emrespor olarak Binicilik Kulübü ve tesislerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Gezer, “Kulüp yöneticimiz Gültekin Özdemir'in de destekleriyle burada bir çiftlik oluşturduk. 18 pansiyonlu bir çiftlik. Emrespor Binicilik Kulübü çatısı altında faaliyet gösteriyoruz. Amacımız çocuklara at sporunu sevdirmek. Psikolojik terapi uygulamak. Yine yetişkinler içinde bir stres atma, kafa dinleme mekanı. Emrespor olarak inşallah Binicilik Kulübümüzde çeşitli müsabakalar düzenleyeceğiz. Emrespor, binicilik camiasından da bilinecek ve tanınacak” diye konuştu.

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