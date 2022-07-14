Isparta'da anız yakanlara cezai işlem uygulanacak

Müdür Eyup Adıgüzel, yayınladığı açıklamasında tarımsal üretimde birim alandan daha fazla ve kaliteli verim almak amacıyla gerek üretim tekniklerinde gerekse makineli tarımda tarımsal faaliyetlerin önemli ivme kazandığını anımsattı. Verim artışının sürdürülebilirliğinin ise ancak doğaya zarar vermeyecek şekilde eldeki kaynakların bilinçli olarak kullanılması ile mümkün olduğunu vurgulayan Müdür Adıgüzel, “Bu çerçevede, hububat tarımında hasadı takiben toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik yapısına ve çevreye vereceği zarar göz önüne alınarak, anız yakılmasının önlenmesi yönünde gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir. Anızların yakılması sonucu; bitkisel bir atık olan anım yakılması ile topraktaki organik madde yakılarak yok edilmekte, bitki büyümesini teşvik eden karbon ve azotun kaybı da artmakta, toprak yüzeyinde bulunan mikroorganizmaların ölmesine neden olmakta, toprak, su ve rüzgâr erozyonuna daha hassas bir duruma gelmektedir. Yanan anızların çıkardığı duman, koku ve isin çevreye zarar vermesi, karayollarında görüş mesafesinin azalması ve zayıflaması neticesinde trafik kazalarının meydana gelmesine, hasat edilmeyen ekili ürünler, bağ, bahçe ağaçlan ve yabani hayvanların, yuva ve yavrularının yakılması, yaşama ortamlarının yok edilmesine neden olmaktadır. Tarım alet ve ekipmanlarının tahrip olmasına, yerleşim birimlerinde yangın tehdidine, haberleşme ile iletişim hatlarının zarar görmesine, hayvan otlatma alanlarının yok olmasına, turizm yerlerinin zarar görmesine ve orman yangınlarına neden olmaktadır. Ormanlarımızın kıyısında bulunan buğday ve arpa tarlaları bu bakımdan büyük riskler taşımaktadır” dedi.

“Yasaklara uymayanlara cezai işlem uygulanacak”

Birçok zararı bulunan anız yakılma faaliyetinin yasaklandığını aktaran Müdür Adıgüzel, şöyle devam etti:

“Söz konusu olumsuzlukların yaşanmaması için buğday, arpa, çavdar, yulaf ve benzeri ekili alanlarda hasat yapıldıktan sonra arta kalan anızların yakılmasının Isparta İli Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonunun aldığı karar ve Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün 2022/2 sayılı Anız Yangınlarının Önlenmesi konulu Valilik Tebliği doğrultusunda kesinlikle yasaklanmıştır. Yasaklara uymayanlar hakkında ilgili kurumlarca 2872 Sayılı Çevre Kanununun ilgili hükümleri doğrultusunda cezai işlem uygulanacaktır.”