Isparta'da araç yangını

Isparta'da meydana gelen araç yangınında korku dolu anlar yaşandı. Çevredekilerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu araçta ise hafif çapta maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre olay, bugün saat 11.30 sıralarında Davraz Mahallesi 104.Cadde üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, Ersin T.'ye ait 32 KA 979 plakalı otomobilde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Isparta Şehir Hastanesi karşısındaki yangına araç sahibi ve çevredekiler müdahale ederek söndürdü.

Yangın sonrasında durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, gerekli soğutma ve kontrol çalışmalarını gerçekleştirdi.

Yangında can kaybı yaşanmazken, araçta hafif çapta maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.