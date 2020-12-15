Isparta'da aracın çarptığı kadın öldü

Isparta'da yolun karşısına geçmeyen çalışan kadın, aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza saat 07.30 sıralarında Sanayi Mahallesi'nde Isparta Belediyesi bünyesindeki Park ve Bahçeler Müdürlüğü önünde meydana geldi. O.Ş. idaresindeki 32 DP 411 plakalı araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Elvede Çakmakçı'ya çarptı. İhbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Elveda Çakmakçı, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Çakmakçı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Öte yandan sürücü O.Ş. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.