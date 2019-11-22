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Isparta'da aranan 22 kişi yakalandı

Isparta’da aranan 22 şahıs yakalandı.

Isparta'da aranan 22 şahıs yakalandı.


Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği Ekipleri'nce kentte 11 - 17 Kasım il merkezinde hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda aralarında, ‘Basit yaralama', ‘Dolandırıcılık' ve ‘Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, kullanmak' suçlarından olmak üzere 4 dosyadan toplam 4 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan A. Y. - ‘Çocukları fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık ettirmek' suçundan 2 dosyadan toplam 3 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan N.Ö. - ‘Yaralama' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile aranan M.A.D. - ‘Cinsel taciz' suçundan 11 ay 7 gün hapis cezası ile aranan Ö.A. isimli şahıslarında bulunduğu, toplamda 22 aranan şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

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