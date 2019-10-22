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Isparta'da aranan 40 kişi yakalandı

Isparta’da polisin yaptığı çalışmalar sonucu aranan 40 şüpheli yakalandı.

Isparta'da polisin yaptığı çalışmalar sonucu aranan 40 şüpheli yakalandı.


Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentte aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Asayiş ekiplerince, 14-20 Ekim tarihleri arasında yapılan 1 haftalık çalışmada, il merkezinde hakkında yakalama kararı bulunan 40 şüpheli yakalandı.


Yakalanan şahıslar arasında, R.Ö.'nün ‘Nafaka Hükümlerine Uymamak', ‘4733 Sayılı Kanuna Muhalefet' ve ‘Resmi Belgede Sahtecilik' suçlarından toplam 3 yıl 3 ay hapis cezasıyla arandığı, E.C.D.'nin ise ‘Gece Vakti Yağma' suçundan 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası ile arandığı, A.T.'nin ‘Kamu Malına Zarar Verme', ‘Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması' ve ‘Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık' suçlarından toplam 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası arandığı ve Y.Ö.'nün ise ‘Birden Fazla Kişi ile Tehdit' suçundan 2 yıl 5 ay 5 gün hapis cezası ile arandığı ortaya çıktı.


Emniyet güçlerinin yakaladığı ve çeşitli suçlardan aranan toplam 40 şahıs, adli makamlara sevk edilirken hapis cezası bulunan zanlılar ise sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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