İhlas Haber Ajansı

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Isparta'da aranan araçta 95 şişe kaçak alkol çıktı

Isparta’da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda durdurularak aranan bir araçtan 95 şişe kaçak alkol ele geçirilirken olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Isparta'da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda durdurularak aranan bir araçtan 95 şişe kaçak alkol ele geçirilirken olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.


Olay Isparta'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda durdurularak aranan bir araçtan 95 şişe kaçak ve sahte alkol ele geçirilirken olayla ilgili 2 kişi H.İ.A ve U.F isimli şüpheliler gözaltına alındı. 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı kaçak alkollerin tamamına ise polis tarafından el konulduğu bildirildi.

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