Isparta'da aşı sırası gelen vatandaşlar randevu almadan aşı olabilecek

Bugün itibarıyla Türkiye'de aşılamada 35 milyon vatandaş aşı oldu. Isparta'da ise aşı olan vatandaş sayısı 255 bini geçti.

Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıtlı tüm çalışanların aşı grubuna eklenmesi ile birlikte aşı randevularında yoğunluk yaşanması nedeniyle Isparta Sağlık İl Müdürlüğü önemli bir çalışma başlattı. İl Sağlık Müdürlüğü, aşı hakkına sahip tüm vatandaşların randevu almadan belirlenen sağlık kuruluşlarında aşılanmasına karar verdi. Bu kapsamda Covid-19 aşısı olma hakkına sahip vatandaşlar, Isparta Şehir Hastanesine, Şehit Yunus Emre Devlet Hastanesine, SDT Tıp Fakültesi Hastanesine ve kent merkezindeki 11 aile sağlığı merkezine randevu olmadan giderek aşılarını yaptırabilecek. Söz konusu aşılama çalışmaları saat 24.00'a kadar yapılabilecek. Böyleye Isparta'da hem yoğunluğun önüne geçilecek hem de aşılama daha da hızlanacak.