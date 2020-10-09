Isparta'da atıl durumdaki mesirelik alan yeniden düzenleniyor

Isparta Belediyesi tarafından yıllardır bakımsız kalan ve şehrin en eski mesirelik alanlarından birisi olan Öküzbattı'da yenileme çalışmaları başlatıldı. Öküzbattı Mesireliği yeni yüzüyle, yürüyüş yolları, oturma gurupları, aydınlatmalarıyla yeni sezona hazır hale getirilecek.

Isparta'nın tarihi mesirelik alanlarından birisi olan Öküzbattı Mesireliği yeniden ele alınıyor. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Müdürlüğünce mesirelik alanda çalışmalar başlatıldı. Temizlik ve budama işlemleri gerçekleştirilen mesirelik alanda otomatik sulama sistemleri, aydınlatmalar yapılacak. Süs havuzları ve şelale tadilattan geçirilecek. Yürüyüş yollarının oluşturulacağı mesirelik alanda oturma alanları çoğaltılacak.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in talimatları doğrultusunda başlatılan çalışmalar son hızıyla sürerken, yapılan çalışmalardan mahalle sakinleri de oldukça memnun.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in seçim öncesi verdiği sözlerden birisinin Öküzbattı Mesirelik alanının ele alınıp, yenileneceği olduğunu dile getiren Emre Mahallesi Muhtarı Gürcan Suvay, “Isparta'da Gökçay ve Ayazmana revaçta olan bir mesirelik alan. Öküzbattı ise bunlardan daha eskiye dayanan tarihi bir mesirelik alan. Önceki dönemlerde burası atıl kalmıştı. Her taraf orman gibi olmuş, bakımsız kalmıştı. Vatandaşlar bu mesirelik alana girmekten korkuyordu. Geceleri nahoş olaylar yaşanıyordu. Burasının önünü alamıyor, kontrolünü de yapamıyorduk. Budamalarla birlikte tüm alan açılmaya başlandı. Aydınlatmalar, diğer çalışmalar yapıldıktan sonra da vatandaşlarımızın kullanımına açılacak ve herkesin beğenisine sunulacak” dedi.

Yine mahallelerine stat yapılacağı müjdesini aldıklarını dile getiren Muhtar Suvay, “Spor kompleksimizin temeli de yakın zamanda atılacak, çalışmalar başlayacak. Bu çalışmalardan, hizmetlerinden dolayı şahsım ve mahalle sakinlerimiz adına belediye başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Emre Mahallesinin atıl bir vaziyette kenarda kalmadığını, kalmayacağını gördük” şeklinde konuştu.