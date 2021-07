Isparta'da bayramın ilk 2 günü halk otobüsleri ücretsiz

ve 2.günlerinde Özel Halk Otobüslerinin vatandaşlara ücretsiz hizmet vereceğini, ayrıca arife günü de tüm mezarlıklara ikindi namazına müteakip Kaymakkapı Meydanından ücretsiz otobüs seferlerinin düzenleneceğini duyurdu.

Kurban Bayramı 20 Temmuz Salı günü başlıyor ve cuma günü son buluyor. Bu süreçte Isparta Özel Halk Otobüslerinin hangi günlerde ücretsiz olacağı ve seferlerin başlangıç saatleri de belli oldu. Buna göre Kurban Bayramı dolayısıyla Özel Halk Otobüsleri bayramın birinci günü seferlerine saat 09.00'da ikinci gün saat 08.00'da üç ve dördüncü günleri ise saat 07.30'da seferlerine başlayacak. Bunun yanı sıra yine arife günü de tüm mezarlıklara ikindi namazı sonrasında Kaymakkapı Meydanından ücretsiz otobüs kaldırılacak.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Özel Halk Otobüsleri Kooperatifine yaptığı ziyarette konuştu. Başdeğirmen, belediye ve özel halk otobüsleri kooperatifinin karşılıklı iş birliği içerisinde çalışmalarını ve desteklerini sürdürdüğünü belirtti. Özel halk otobüslerinin belediyenin her türlü etkinliğinde ücretsiz taşıma gerçekleştirdiğini, yine resmi ve dini bayramlarda kooperatifin yardımcı olduğunu aktaran Başdeğirmen, “Kooperatifimiz kitap fuarında binlerce öğrencimize ücretsiz taşıma gerçekleştiriyor. Isparta'mıza gelen misafirlerimizi gezdirmek için üstü açık otobüs talebimiz oldu, hiç teklifsiz bir otobüsü getirerek belediyemize ücret istemeden teslim ettiler. Halk otobüsleri kooperatifimiz her daim bize yardımcı oluyor, bundan da memnunuz, mutluyuz. Yetişemediğimiz yerde istediğimiz her türlü yardımı kooperatifimiz gerçekleştiriyor.” dedi.

Salı günü Kurban Bayramının birinci gününü idrak edeceklerini söyleyen Başdeğirmen, “Kooperatifimiz kendi arzularıyla bayramın birinci ve ikinci günü vatandaşlarımıza ücretsiz taşıma imkânı sunmak istediklerini ilettiler, bizde bundan mutlu olduk. Kooperatifimize teşekkür ediyorum” görüşlerinde bulundu.

Bayramlaşma Atatürk Parkı'nda

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta Valiliği koordinesinde Şehir Buluşması adı altında bu yıl Kurban Bayramı bayramlaşma programının Atatürk Parkında yapılacağını söyledi. Başdeğirmen, bayramın birinci günü saat 14.30'da yapılacak bayramlaşma programına tüm vatandaşları davet etti. Başkan Başdeğirmen, “Bayramın birinci günü vatandaşlarımızın da katılımıyla Atatürk Parkında açık alanda bayramlaşma programı düzenlenecek ” dedi.