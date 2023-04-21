Isparta'da bayramlaşma programı

Isparta'da Ramazan Bayramı dolayısıyla tüm kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, askeri ve mülki erkan, sivil toplum kuruluşları, Sanayi ve Ticaret Odası üyeleri, esnaf ve meslek örgütleri temsilcileri ve vatandaşların yoğun katılımıyla Süleyman Demirel Kongre Merkezi'nde bayramlaşma programı düzenlendi.

Bayramlaşma programına Vali Vekili Hamdullah Suphi Özgödek, Isparta Milletvekilleri Mehmet Uğur Gökgöz, Aylin Cesur, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Kahraman, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta ve Ticaret Odası Başkanı Metin Çelik, Isparta Esnaf Ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural ve Isparta Ticaret Borsası Başkanı Hüdai Şahin; şehit yakınları ve gazileri, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve vatandaşlarla bayramlaştılar. Karşılamanın ardından Vali Vekili Özgödek salona geçerek masaları gezdi ve konuklarla bir süre sohbet etti. Samimi bir ortamda geçen program birlik beraberlik adına güzel bir tablo oluşturdu.

Programda yaptığı açıklamaya tüm Ispartalıların Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek başlayan Vali Vekili Özgödek, “Bir bayrama daha kavuşmanın heyecanını yaşıyoruz. Bayramların sevgi, saygı, hoşgörü, dostluk ve en önemlisi yardımlaşma duygularının en üst seviyede yaşandığı müstesna günlerden. Bu vesileyle bir kez daha tüm Ispartalı hemşerilerimin bayramını kutluyorum” dedi.