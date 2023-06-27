Isparta'da bayramlaşma programı

Isparta'da Kurban Bayramı bayramlaşma programı arife günü Süleyman Demirel Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Bayramlaşma programına Isparta Valisi Aydın Baruş, Isparta Milletvekilleri Mehmet Uğur Gökgöz, Osman Zabun ve Hasan Basri Sönmez, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Kahraman, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, oda başkanları, siyasi partilerin il başkanları, dernek başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Salon girişinde konuklarını karşılayan protokol üyeleri ardından salona geçerek tek tek masaları gezdi. Vali Baruş programa katılan tüm konuklarla hatıra fotoğrafı çektirerek bir süre sohbet etti.

Bayramlaşma programı sonunda açıklama yapan Vali Baruş, “Kurban Bayramı daha çok paylaşmanın, yardımlaşmanın ve fakirlere el uzatmanın vesile kılındığı bir bayram. Biz de Türk milleti olarak bu bayrama çok büyük önem veriyoruz. Burada hem Allah yolunda fedakarlığın bir ibadet halinde kutsanması var hem de biraz önce belirttiğim gibi fakirlere el uzatmanın gerçekten mana kazandığı bir bayram. Bu bayram uzun bir süre tatil de oldu ve herkes yollara düştü memleketine, köyüne gidiyor. Yollarda kazaların olmaması, vatandaşlarımızın canına halel gelmemesi, yararlanmaması için her türlü tedbir alındı. Vatandaşlarımız güven içerisinde evlerine ulaşsınlar diye bu tedbirleri alındı. Özellikle sürücülerimizin hız sınırına dikkat etmeleri ve tüm yolcuların emniyet kemeri kullanmaları gerekiyor. Bunun için tüm sürücülerden ricamız lütfen ve lütfen sadece siz değil hem yanınızdaki yolcular hem de arka koltuktaki yolcuların emniyet kemeri takmasını sağlayın. Kurban bayramını inşallah kazasız ve canımıza halel gelmeden güzel bir şekilde kutlamaya devam ederiz. Buradan tüm Ispartalı vatandaşlarımızın bayramını bir kez daha tebrik ediyorum, küçüklerin gözlerinden, büyüklerin ellerinden öpüyorum” dedi.

Kongre Merkezinde düzenlenen programın ardından Isparta Şehitliğinde şehitler kabirleri başında dualarla anıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program dua edilmesiyle devam etti. Vali Baruş ve protokol üyeleri, evlatlarının kabirleri başında bekleyen ailelere taziyelerini yineleyerek kabirlere karanfil bıraktı.