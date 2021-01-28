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Isparta'da bazı ilçe ve köyler beyaza büründü

Isparta’da kent merkezinde beklenen kar henüz yağmazken bazı ilçe, belde ve köyler beyaza büründü.

Isparta'da kent merkezinde beklenen kar henüz yağmazken bazı ilçe, belde ve köyler beyaza büründü. Karayolları ve belediye ekipleri vatandaşlar ile sürücülerin sorun yaşamaması için yoğun mesai yapıyor.


Isparta merkezde beklenen kar yağışı henüz gerçekleşmedi. Ancak Keçiborlu, Uluborlu, Senirkent, Yalvaç, Şarkikaraağaç ilçeleri ve bu ilçelere bağlı belde ile bazı köylerde kar yağışı etkili oldu. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası kar kalınlığı yer yer 10 santimetreyi buldu. Kar yağışıyla birlikte belediye ve karayolları ekipleri de yollarda çalışma başlattı. Karayolları ekipleri, ana arterlerde kar küreme ve tuzlama çalışması yaparken, belediye ekipleri de ilçe merkezlerinde çalışmalarını sürdürdü.


Kar yağışının kentin yüksek kesimlerde aralıklarla devam edeceği öğrenildi.

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