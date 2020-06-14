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Isparta'da bıçaklı kavga: 2 yaralı

ISPARTA (İHA) – Isparta’da yabancı uyruklu 3 kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

ISPARTA (İHA) – Isparta'da yabancı uyruklu 3 kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.


Olay, Yedişehitler Mahallesi Cuma Pazarı civarında yaşandı. Kimlikleri öğrenilemeyen yabancı uyruklu 3 kişi arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşmesiyle 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, polis olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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