Isparta'da bilgi yarışması düzenlendi

İki bölüm halinde gerçekleştirilen Bilgi Yarışmasının Lise kategorisi 10.00'da, Üniversite kategorisi 12.30'da yapıldı.

Isparta Gençlik Merkezi organizasyonunda "Kim Bilir" sloganı ile 14-25 yaş aralığındaki gençlerin katıldığı iki farklı kategoride yapılan yarışmada gençlere; Genel Kültür, Tarih (İslam ve Türk Dünya Tarihi), Sanat Tarihi, Edebiyat, Coğrafya, Vatandaşlık, Güncel Konular, Görsel Sanatlar, Müzik, Sayısal Mantık ve Spor Kültürü' konularından seçmeli sorular yöneltildi.

Jüri eşliğinde 32 takım ve 96 gencin katılımıyla gerçekleştirilen Bilgi Yarışmalarının sonunda üniversite kategorisinde Truadis birinci, Üçgenpar Holigans ikinci, Glabella üçüncü oldu.

Lise kategorisinde ise mavi birinci, Kızıl Yumurcaklar ikinci, Kayı Obası üçüncü oldu.

Yarışmalarda dereceye giren gruplara başarı belgeleri ve plaketleri Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, Isparta Gençlik Merkezi Müdürü Mehmet Yolcu ve jüri üyeleri tarafından takdim edildi.

Lise kategorisinde birinci olan Mavi ile Üniversite kategorisinde birinci olan Truadis takımları 28 Mayıs 2021 tarihinde Hatay'da yapılacak olan Akdeniz Bölgesi Grup Finallerinde Isparta'yı temsil edecek.