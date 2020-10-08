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Isparta'da bin 176 kişiye maske cezası

Isparta’da polisin yaptığı denetimlerde maske kuralına uymayan bin 176 kişiye toplamda 1 milyon 58 bin 400 lira idari para cezası uygulandı.

Isparta'da polisin yaptığı denetimlerde maske kuralına uymayan bin 176 kişiye toplamda 1 milyon 58 bin 400 lira idari para cezası uygulandı.


Isparta'da son haftalarda korona virüs salgınında yaşanan vaka artışları denetimleri de arttırdı. Denetim ekipleri sürekli olarak halkın yoğun kullandığı alanlarda kurallara uyulup uyulmadığını kontrol ediyor. Korona virüs salgını sürecinde önemli konulardan birisi de maske. Isparta'da İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği 16 Mayıs 2020 tarihinden bu yana maskesiz sokağa çıkmak yasak. Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri aralıksız olarak maske denetimi gerçekleştiriyor. Alınan bilgiye göre, yasağın başladığı günden bu yana kent genelinde farklı noktalarda yapılan denetimlerde maskesiz sokağa çıkan bin 176 kişiye toplamda 1 milyon 58 bin 400 lira idari para cezası uygulandı.

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