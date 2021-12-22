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Isparta'da bin 750 kişiye SİBERAY eğitimi verildi

Isparta’da bin 690 öğrenci, içinde 60 öğretmen ve yöneticinin olduğu toplam bin 750 kişiye SİBERAY eğitimi verildi.

Isparta'da bin 690 öğrenci, içinde 60 öğretmen ve yöneticinin olduğu toplam bin 750 kişiye SİBERAY eğitimi verildi.


Emniyet Müdürlüğü tarafından İçişleri Bakanlığının güvenli internet kullanımı için hazırladığı SİBERAY projesi kapsamında Isparta'da eğitim gören bin 690 öğrenci, içinde 60 öğretmen ve yöneticinin olduğu toplamda bin 750 kişiye SİBERAY eğitimi verildi.


SİBERAY projesi kapsamında sosyal medya dolandırıcılıkları, internette kişisel güvenlik ve bilinçli internet kullanımı, sosyal medya kullanımı ve dikkat edilmesi gereken hususlar, teknoloji bağımlılığı ve mücadele yöntemleri, siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, siber zorbalık, konuları katılımcılara anlatıldı.

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