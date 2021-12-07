Isparta'da bir berber dükkanında uyuşturucu içmek için özel oda yapmışlar

Isparta'da Narkotik polisleri tarafından bir berber dükkânına yapılan operasyonda, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken berber dükkânını bodrum katında uyuşturucu içmek için özel hazırlanan oda tespit edildi. 9 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Isparta Yedişehitler Mahallesi'nde bir berber dükkânında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Narkotik polisleri tarafından berbere yapılan operasyonda, 1,8 gram uyarıcı nitelikli narkotik madde, 2,15 gram halisilojen nitelikli narkotik madde, 1 adet sentetik Ecza, 12 adet uyuşturucu madde kullanımında faydalanılan aparat ele geçirilirken berbere ait bodrum katında ise uyuşturucu içmeye özel oda ve düzenekler tespit edildi. Olayla ilgili 7'si uyuşturucu madde satın almak ve kullanmaktan diğer 2'si ise uyuşturucu madde satmaktan toplam 9 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.